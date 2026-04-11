マリナーズの会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏は10日（日本時間11日）、本拠地T-モバイルパークに制作された自身の銅像の除幕式に出席した。お披露目の瞬間には、銅像のバットが折れてしまう信じられないハプニングが発生。イチロー氏は指を差して大笑い、同席したケン・グリフィーJr.氏も笑いを堪え切れず。エドガー・マルティネス氏はやや困惑した表情で銅像を