2026年4月10日、韓国メディア・韓国経済は韓国で食品の包装材不足が深刻化する可能性があると報じた。問題となっているのはビニールやフィルム、ペット（PET）容器といった食品包装材の供給不足だ。これらの原料となるナフサの供給が、中東情勢の影響で不安定になっていることが背景にある。韓国の食品業界は、主要な包装材の在庫が一部品目で約2週間分にまで減少していると指摘。ポテトチップスや冷凍食品、レトルト食品など、多