◇インターリーグカージナルス3―2レッドソックス（2026年4月10日セントルイス）カージナルスの実況が試合中に粋な“歌声”でこの日、誕生日を迎えたトーマス・サジェイシー内野手（23）を祝福する場面があった。ホームのブッシュスタジアムにレッドソックスを迎えての一戦。1-2と1点を追う5回1死一、二塁で打席に入ったのはこの回の守備から途中出場したサジェイシー。相手投手・ケリーの初球、シンカーを捉えた打球は