ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの瀬口黎弥（３０）が１１日、都内で２ｎｄ写真集「Ｌｅｉ」（幻冬舎）の刊行記念会見に出席した。今作で撮影地に選んだハワイには、かつてメンバーの八木勇征（２８）と訪れた地だといい「初めてだったのに、自分にすごくフィットした」と一目ぼれ。「『ありのままの瀬口を出す』が写真集の大きなテーマだったので、ハワイでなら包み隠さず自分をさらけ出せると思った。仕上がりを見て、最高の一冊が完成