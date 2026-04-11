◇NBAレイカーズ101ー73サンズ（2026年4月10日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が10日（日本時間11日）の本拠地サンズ戦で先発出場。2本の3Pシュートを含む13得点の躍動。チームも2連勝を飾った。この結果によって、西地区4位以上が確定した。この日もスタメン出場。第1Q開始早々に左コーナーからドライブイン。華麗なダブルクラッチリバースレイアップシュートを沈めてチーム初得点を挙げた。