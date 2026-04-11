大阪・関西万博で人気を集めたカプコンの体験型アトラクション「モンスターハンターブリッジ」が、２０２７年度中にも兵庫県淡路島にあるテーマパーク「ニジゲンノモリ」で再現されることになった。子会社を通じてパークを運営するパソナグループとカプコンが協力し、移設を決めた。アトラクションは、万博の大阪ヘルスケアパビリオン内に整備された。ＡＲ（拡張現実）や立体音響などの最新技術を駆使し、来場者が人気のアク