「ドジャース−レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平は４打席目に申告敬遠で歩かされた。八回２死からエスピナルが二塁打を放つと、相手ベンチが申告敬遠を選択。７日（日本時間８日）ブルージェイズ戦以来、２試合ぶり２度目の敬遠となった。本拠地ドジャースタジアムのファンは大ブーイング。異様なムードの中で大谷は一塁に歩くと、笑顔を見せていた。大谷は２打席連続凡退で迎えた３打席目の