北日本では台風並みの暴風が吹き青森県七戸町では、倒木の影響で停電が一時発生しました。青森県では、午前4時ごろから強風による影響で七戸町荒屋や荒熊内、鶴児平など7つの地域で、倒木が相次ぎました。消防によりますと、いずれもけが人はいないということです。この倒木の影響で、七戸町野々上地区の一部では一時停電が発生したということです。また、午前6時ごろ、JR八戸駅の東口前でも倒木がありましたが、こちらもけが人は