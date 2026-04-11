女優新木優子（32）が11日、所属事務所の公式ホームページを通じ、俳優中島裕翔（32）との結婚を発表した。◇◇◇2019年にフジテレビの10月期のドラマ「モトカレマニア」で地上波連続ドラマに初主演した時、当時25歳の女優新木優子にインタビューさせてもらった。記事の書き出しは「白い肌に黒い髪、吸い込まれそうな大きな瞳」。40年近く日刊スポーツで“奇麗な人担当”をしているが、その中でも美しさが際立っ