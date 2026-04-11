○ ドジャース 8x − 7 レンジャーズ ●＜現地時間4月10日ドジャー・スタジアム＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が10日（日本時間11日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。5回の第3打席に右前打を放ち、日本選手最長記録を更新する44試合連続出塁をマークした。レンジャーズの先発・ロッカーと対戦し、初回の第1打席は空振り三振。一死無走者だった3回の第2打席は1ストライク後の低めシンカーを捉