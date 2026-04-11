大谷は4打数1安打1四球で打率.265【MLB】ドジャース 8ー7 レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス） ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地のレンジャーズ戦にサヨナラ勝利。メジャー全体で10勝一番乗りを果たした。マックス・マンシー内野手が9回にサヨナラ弾。この試合3本目の一発で試合を決めた。大谷翔平投手は第3打席で安打を放ち、日本人最長を更新する44試合連続出塁をマークした。9回に3点リードを追いつかれた