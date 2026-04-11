「楽ちんおしゃれを楽しみたい！」そんなミドル世代にぴったりなのは、【GU（ジーユー）】のスウェットパンツ。今回は、スタッフさんによる「パンツ × シャツコーデ」をご紹介します。ラフなのにきれい見えするスタイリングは、大人世代の理想を叶えてくれるかも。手抜きに見えない、センスアップのポイントをぜひ真似してみて。 大人カジュアルの相棒にしたいきれい見えパンツ 【GU】「パフスウェッ