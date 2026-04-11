◆春季高校野球神奈川県大会▽３回戦慶応７―３法政二（１１日・相模原ギオンベースボールパーク）慶応が昨秋の準Ｖ校・法政二を破った。２年生の二刀流・湯本琢心（たくみ）が「２番・ＤＨ」で先発登板。５回を３安打無失点に抑え、打っては１―０の５回裏無死一、二塁で右越え３点本塁打を放った。「力んで投げたいところには投げられませんでしたが、力は伝わっていて、ボール自体は走っていたと思います」と湯本。ネット