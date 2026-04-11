女優の畑芽育が１１日、都内で声優を務めたアニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）の公開記念舞台あいさつにコナン役の声優・高山みなみ、ゲスト声優の横浜流星らと登壇した。過去３作連続で興収１００億円を突破している大人気シリーズの劇場版２９弾。声優初挑戦の畑は神奈川県警の舘沖みなと巡査役を務め、「こんなに温かいチームに入れてくださって、とてもありがたい。声優のみなさんの声を聞い