◆米大リーグドジャース８×―７レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが１０日（日本時間１１日）、劇的なサヨナラ勝ちでレンジャーズを破り、メジャー３０球団で１０勝（３敗）に一番乗りを果たした。同点の９回２死走者なしでマンシーがこの試合３本目の本塁打となるソロを右翼席に運んだ。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、５回の３打席目に右