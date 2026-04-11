◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＥ・ディアス投手（３２）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦で３点リードの９回に登板したが、一挙３失点して移籍後初のセーブ機会失敗となった。８回にパヘスの４号２ランが飛び出し、リードが３点に広がった状態でマウンドへ。通算２５７セーブの新守護神の登場で勝利を確信したドジャ