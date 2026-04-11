◇インターリーグドジャース8―7レンジャーズ（2026年4月10日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で2試合ぶりの安打を放ち、並んでいたイチローを超えて日本選手最長の44試合連続出塁を達成した。安打はこの1本のみだったが、8回の申告敬遠を含め2出塁。チームは9回に守護神のエドウィン・ディアス投手（32）が同点とされたが、