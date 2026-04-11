お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が11日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。意外な素顔を明かした。タレントの藤本美貴が「岩井さんってどういう人なんですか？」と聞くと、岩井は「俺の方が澤部（佑）さんより全然社交的だと思います」と答えた。藤本は「えー！そうなんだ」とびっくり。「キャラクター的には陰（の岩井）と陽（の澤部）みたいなイメージ」と話すと、澤部は「プライベ