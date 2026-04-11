声優の沢城みゆきが11日、都内で行われたアニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】畑芽育、横浜流星ら声優キャストが登場！『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台あいさつの様子神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員である萩原千速役を担当。千速役は2024年8月に亡くなった田中敦子さんから昨年末に引き継いだ。沢城は「千速やら