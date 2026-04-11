11日の中山7R・3歳1勝クラス（ダート1200メートル）は、高須クリニック統括院長の高須克弥氏が所有するタカスタカスタカス（牡＝藤原）が単勝1・3倍の支持に応える6馬身差Vを飾った。高須氏は「単勝をいっぱい買っていた。銀行よりも利息がいいですね」と愛馬の勝利に笑顔だった。鞍上のディーは「水曜に追い切りに乗って馬の感触を掴んでいた。前向きさがあって、いいスピードがあった。このメンバーでは能力が抜けていた。