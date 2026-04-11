◇関西学生野球春季リーグ第2節1回戦関大1―0関学大（2026年4月11日甲子園）関大のプロ注目左腕・米沢友翔投手（4年）が1安打完封でリーグ戦初勝利を飾った。許した走者は2回先頭の安打による1人のみで準完全試合だった。「この4年間でやっとなので、素直にうれしいです。ちょっと飛ばしすぎたかと思ったんですけど、（初回の）三振が自分を勢いづけてくれたと思う」伝統の「関関戦」で抜群の内容を披露し、関学大のエ
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