お笑いレジェンドの西川きよしが１１日、大阪・みなみの「なんば広場」で、あしなが学生募金の活動に参加。道行く人に病気や事故、自死などで親を失った子供たちが勉学に励むことができる道筋を与えられるよう呼びかけた。１９８６年から参加し、今年で４０年。「早いもんですね。あっという間です。長男の忠志（吉本新喜劇座員）がちょうど学生さんと同じ世代の高校生、次男の弘志が１５歳、（長女でタレントの）かの子が１１