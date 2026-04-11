アメリカで、“トランプ関税”の返還申請の受付が20日から始まると発表されました。【映像】“トランプ関税”を発表するトランプ大統領“トランプ関税”をめぐっては、アメリカの連邦最高裁が2月違法と判断したことを受けて、国際貿易裁判所はトランプ政権に対して、企業への返還を始めるよう命じていました。CBP＝アメリカ税関・国境警備局は10日、トランプ政権が「国際緊急経済権限法」を根拠に徴収した「相互関税」などに