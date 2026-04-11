ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、４月２８日からグローバルアリーナ（福岡県宗像市）で開催される「サニックスワールドラグビーユース交流大会２０２６」に出場する男子１６チーム（海外８チーム・国内４チーム）、女子８チーム（海外４チーム・国内４チーム）を発表しました。 【写真を見る】【高校ラグビー】「サニックス