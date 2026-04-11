アメリカの首都ワシントンで、建国250年を記念して日本から贈られた桜の植樹式が行われました。【映像】植樹された桜（植樹式の様子も）今年、アメリカが建国250年を迎えるのを記念して、日本から250本の桜が寄贈されました。ワシントン随一の桜の名所ポトマック川沿いで10日植樹式が行われ、日米の政府関係者らおよそ150人が出席しました。山田重夫駐米大使「日米関係は今後長きにわたり、力強く、ゆるぎなく繁栄し続けるでし