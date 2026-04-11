◆報知新聞社後援・ヴィーナスリーグ（１１日、府中市民球場ほか）関東地区の女子硬式野球リーグ・ヴィーナスリーグ（報知新聞社後援）が１１日に開幕。３球場で計１１試合が行われた。府中市民球場の開幕戦では、昨年の覇者・巨人女子チームが茨城ゴールデンゴールズを１０―０の４回コールドで破った。巨人は初回、１死満塁から内野ゴロの間に先制すると、３回に打線が爆発。相手失策も誘って５安打７得点を挙げると、４回に