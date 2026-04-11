埼玉県川口市の交差点で、男性がバイクで直進中右折してきたトラックに衝突して転倒し、後続車にひかれて死亡しました。【映像】事故現場の様子警察によりますときのう川口市の国道で、山本和輝さん（24）がバイクで青信号の交差点を直進中、右折してきたトラックに衝突して転倒し、後ろから走ってきた軽自動車にひかれたということです。山本さんは搬送先の病院で死亡しました。警察は、トラック運転手の谷厚志容疑者（49）