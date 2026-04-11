タレントの中山秀征が１１日までに自身のＳＮＳを更新。骨折による入院で休業中のタレント・松本明子のお見舞いに訪れたことを報告した。インスタグラムで「松本明子さん４月８日に還暦を迎えた松本さんですが、なんと足の骨を折ってしまい病室で誕生日をむかえることに」と始めて「しかし、そこは持ち前のパワフルさで病室は大爆笑！！同期の大沢逸美さん木元ゆうこさん小林千絵さん同期アイドル大集合」と報告。松本との２