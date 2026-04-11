東京新宿区の高級ホテルで、食事中に女性を刃物で殺害しようとしたとして女が逮捕された事件で、女が同席していた夫との口論をきっかけに女性に襲いかかっていたことがわかりました。【映像】事件現場の様子小林亜依子容疑者（58）はきのう、新宿区にあるリーガロイヤルホテルのレストランで、女性（40代）の顔などを刃物で切りつけ、殺害しようとした疑いがもたれています。女性は全治2週間のけがをしました。その後の捜査