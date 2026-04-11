筆者は未就学児の子ども2人を含む家族4人でディズニー旅行に行ってきました。交通費やパークでかかった費用を計算すると総額は30万円近くとなり、ちょっとした海外旅行ができるくらいの金額です。 本記事では家族4人でディズニーに行った際にどれくらいお金を使ったのかリアルな金額の内訳や節約できると感じたポイントを紹介します。 家族4人でディズニー！ なぜ30万円の内訳は？ 筆者