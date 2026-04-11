春の衣替えや卒業・進学シーズンは、多くの家庭で不要になった学生服の処分を考える時期でもあります。手軽に現金化できるフリマアプリへの出品は、魅力的に映るかもしれません。 しかし、その手軽さの裏には、アカウント停止や個人情報漏えいといった深刻なリスクが潜んでいます。本記事では、フリマアプリにおける使用済み学生服の出品がなぜ問題視されるのか、その背景と具体的な危険性、そして安全な処分方法につ