お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気と澤部佑が１１日放送の藤本美貴・庄司智春夫妻がＭＣを務める「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演した。家庭でのお金の管理を問われると澤部は「俺がやってます」と回答。「妻にやってもらいたくて『お願い』って言ったら妻が『怖い。やりたくない』って」と澤部が管理することになった。続けて「震えるほどの額を稼いでいるから」とボケたが藤本は「絶対そうだと思う。震えるほ