シリーズ「ONE PIECE」は、「アニメ」ではなく「漫画」の実写化だ――。製作陣があらためて、ドラマ版は尾田栄一郎による「漫画」の翻案であることを強調している。 米の取材に応じたトゥモロー・スタジオのベッキー・クレメンツは、実写版のベースは「常に漫画です。決してアニメではありません。それには理由がいくつかあります」とコメント。次のように説明した。 「そもそも漫画を実写