【モデルプレス＝2026/04/11】モデルの西山茉希が4月10日、自身のInstagramを更新。子ども達のために作った料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「アイデアすごい」品数豊富な手料理話題◆西山茉希、平日飯公開西山は「＃西山食堂」「＃平日親子飯」「薬局の食品売り場で宝探しみたいにお買い得食材をパトロール」などとつづり、リール動画を投稿。薬局に売っていた醤油ラーメンに鶏の出汁と之進牛醬