日本ハムの有原航平投手（33）が、12日のソフトバンク戦（エスコン）で先発し、今季2勝目を狙う。「ホームで投げれるのもやっぱり嬉しいですし、いい流れでチームが攻撃に入れるようにまず初回、投げるようにしていきたいと思います」今季初登板となった3月29日は、古巣相手に敵地で、6回10安打7失点。黒星発進となった1戦を振り返り「良いバッターがそろっていますし、長打でも単打でもしっかり捉える、素晴らしい打線」と