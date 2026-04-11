今年、デビュー50周年を迎えたフォークシンガー、松山千春（70）の春の全国ツアー「デビュー50周年記念松山千春コンサート・ツアー2026春」が10日、東京・多摩市のパルテノン多摩からスタートした。「長い夜」「大空と大地の中で」など18曲を熱唱した。7月1日の北海道・札幌ニトリホールまで20都市で21公演を行う。千春のパルテノン多摩での公演は25年ぶり4回目。“千春コール”が響く中、登場してオープニング曲「愛は…」を熱