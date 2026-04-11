歌手の和田アキ子（76）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。誕生日に必ず100本のバラを送ってくれる同じ誕生日の大物アーティストを明かした。今月10日に76歳の誕生日を迎えた和田。この日は「アッコさんと同じ4月生まれのアーティストスペシャル」としてアーティストスペシャルを放送した。和田も「改めて考えてみたら、4月生まれが