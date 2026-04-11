¡ÖKONDO Racing Team¡×¤Î¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤â¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤¬4·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌÈµö¼è¤êÎ©¤Æ¤ÎÂ©»Ò¤Ë´«¤á¤ë¡Ö¼¡¤Ê¤ë¸õÊä¼Ö¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¶áÆ£¿¿É§ ¡Û±¿Å¾?½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯?¤ÎÂ©»Ò¤Ë²þ¤á¤Æ°¦¼Ö¤òÈäÏª¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Þ¡¼¥Á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×Á°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤òÅ½¤Ã¤¿°¦¼Ö¤Î¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢Æü»º¡Ø£Ç£Ô¡½£Ò¡Ù¤ò18