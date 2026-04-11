たけし軍団のお笑いタレント、グレート義太夫（67）が11日、スレッズを更新。手術前後の写真を公開した。「手術前と手術後」とだけつづり、2枚の写真を公開。手術前とみられる写真は手術着を着ており、手術後とみられる写真はマスクにTシャツ姿だった。投稿内に具体的な手術名の記述はなかった。この投稿に対し「手術を乗り越え、元気に回復する事を祈っています」「お疲れ様でした。くれぐれもご無理なさらぬように、ご自愛下さい