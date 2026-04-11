セクシー女優の小野寺舞（24）が10日、Xを更新。東京・新宿駅ですれ違いざまに男性から殴られたことを告白した。SNS上を中心に、すれ違いざまに故意にぶつかるなどする男性、通称“ぶつかりおじさん”の問題がかねてより議論されている。小野寺は「新宿駅でおじさんに腹を殴られた！まだみぞおち痛いもん、信じられない！」と被害を明かした。すでに警察などには相談済みのようだが、「特徴も全部覚えてるのに防犯カメラ映らない場