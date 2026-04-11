◇MLB ドジャース - レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャー・スタジアム)ドジャースのアンディ・パヘス選手が6回の逆転の一打に続き、8回には豪快な2ランを放ちました。パヘス選手はこの日、7番・センターで先発出場。2回の第1打席でライト前ヒットを放つと、5回の第2打席は四球を選びます。すると3-4でむかえた6回の第3打席では逆転の2点タイムリー2塁打を放ちチームの逆転に貢献。さらに8回の第4打席では1死1塁の状況で打席に立