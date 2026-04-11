人気料理研究家のリュウジさんが自身のXを更新。ラーメン店での「ライス先出し問題」に対して言及し、話題となっています。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」事の発端は、元放送作家で「スタートアップファクトリー」で代表を務める起業家の鈴木おさむさんのXでの投稿。「たしかに、セット頼んだんだけど ライスだけ出てきて ラーメン