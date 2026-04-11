言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、子どもの頃の懐かしい光景から、対人関係での言葉、そして勢いのある動作をそろえました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。いし□□あざ□□□□あげるヒント：石