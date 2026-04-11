レンジャーズ戦【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースのエドウィン・ディアス投手は10日（日本時間11日）、本拠地レンジャーズ戦で3点リードの9回に登板も、3点を奪われて同点に追いつかれた。ここまで5登板で4セーブを挙げていたディアスだったが、この日は先頭のピーダーソンに安打を許すと、カーターに2ランを浴びて1点差となった。2死からヤングに左前打を許すと、その後盗塁で2死二