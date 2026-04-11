水戸ホーリーホックは４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節でジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦。昇格チーム同士の一戦で、立ち上がりからアクシデントに見舞われる。開始８分だった。千葉の津久井匠海に背後へ抜け出されそうになった場面で、カバーに入ったDFフォファナ・マリックが並走。しかし直後、そのままピッチに倒れ込んだ。座り込みながら右足の太もも裏を気にする仕草を見せ、苦痛の表情を浮か