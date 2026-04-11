◇MLB パイレーツ2-0カブス(日本時間11日、リグリー・フィールド)カブスの今永昇太投手が6回9奪三振、無安打、無失点で許したランナーはフォアボールの1人のみと好投し、自身に勝ち負けはつかず。試合後カウンセル監督が投球をたたえました。今永投手は2回、相手に粘られフォアボールで2アウトからランナーを許しますが続く打者を空振り三振。以降はランナーを出すこと無く6回を投げきると現地のファンはスタンディングオベーショ