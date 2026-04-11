「関西学生野球、関大１−０関学大」（１１日、甲子園球場）関大の先発・米沢友翔投手（４年・金沢）が１安打完封でリーグ戦初勝利を挙げた。初回から３者連続三振と抜群の立ち上がり。二回は先頭に中前打を許したが、以降は安定感抜群の投球を披露。浴びた安打はこの１安打のみだった。自身最速タイの１４９キロもマークし、１１４球を投げ１３奪三振と関学打線を圧倒した。「割合的にはスライダーが多いんですけど、決める