ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が９日、放送され、石田純一＆東尾理子夫妻の自宅寝室を片付ける企画が特集された。人気アイドルグループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の川島如恵留と中村海人が助っ人で参戦。中村が如恵留くん、なんとＭＥＮＳＡも持っているんですけど、この壁にコンセントをどこでも作れる資格も持っています」と紹介し、川島が「第二種電気工事士ってのも持っていて」と明かした。コンセントを新たに