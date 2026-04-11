レバノンでの停戦を巡り、アメリカの仲介のもとイスラエルとレバノンの協議が行われることが明らかになりました。【映像】“最大規模”の攻撃を受ける瞬間 レバノンレバノン大統領府は10日、アメリカに駐在するレバノンとイスラエルの大使が電話会談したと発表しました。アメリカ国務省で14日に、レバノンとイスラエルが協議することで合意したとしています。レバノンを拠点とする親イラン武装組織ヒズボラとイスラエルとの停