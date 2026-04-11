半世紀ぶりに有人での月周回を成し遂げた宇宙船が、10日間の旅を終え地球に帰還しました。【映像】宇宙船「オリオン」が着水する瞬間アルテミスIIの宇宙船「オリオン」は宇宙空間でロケット部分から切り離され、きょう午前9時ごろ大気圏に再突入しました。その後、パラシュートを開いてアメリカ・カリフォルニア州沖に着水しました。地球に戻ってきたワイズマン飛行士は「素晴らしい旅でした。4人全員、元気です」と報告しま